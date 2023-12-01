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Завершено расследование дела по обвинению жителя Пензы в причинении смерти мужчине

09:47 | 01.12.2023 | Криминал

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Пенза, 1 декабря 2023. PenzaNews. Зареченский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 32-летнего жителя Пензы в причинении смерти мужчине.

Завершено расследование дела по обвинению жителя Пензы в причинении смерти мужчине. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ночь с 23 на 24 сентября 2023 года в поселке Золотаревка Пензенского района обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения вместе со своим знакомым проходил мимо автомашины, стоявшей около одного из домов. Приятель сделал замечание находившемуся в салоне автомобиля потерпевшему по поводу громко игравшей музыки. Мужчина замечание проигнорировал. Обвиняемый взял деревянную палку и нанес ею не менее одного удара по голове потерпевшего, после чего скрылся с места преступления. Смерть 53-летнего мужчины наступила на месте происшествия от полученной черепно-мозговой травмы», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в результате эффективного взаимодействия следователей, криминалистов и сотрудников полиции личность мужчины, причастного к совершению преступления, была установлена в течение нескольких дней.

«После задержания обвиняемый по ходатайству следователя был заключен под стражу по решению суда. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказала собеседница агентства.

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