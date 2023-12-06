В Бековском районе женщина угрожала пенсионеру убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 6 декабря 2023. PenzaNews. Женщина, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности, угрожала 72-летнему жителю Бековского района Пензенской области убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«В ОМВД России по Бековскому району поступило заявление от 72-летнего местного жителя об угрозе физической расправы со стороны его знакомой. По указанному адресу прибыли сотрудники полиции. В ходе опроса заявителя установлено, что между ним и его знакомой 1989 года рождения возникла словесная перепалка. В ходе конфликта женщина набросилась на пенсионера с ножом и стала угрожать расправой», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемая вину признала и пояснила, что на преступление ее толкнуло злоупотребление алкоголем.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.