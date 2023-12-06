Жительница Бессоновки по совету незнакомца оформила кредиты и перевела на чужие счета около 2 млн. рублей Криминал

Пенза, 6 декабря 2023. PenzaNews. Жительница Бессоновки Пензенской области 1972 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником Центробанка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась около 2 млн. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, звонивший посоветовал собеседнице самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«Женщина оформила кредиты в разных банках. После этого через оператора сотовой связи она перечислила все кредитные средства, а также личные сбережения на семь банковских счетов. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».