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Жительница Бессоновки по совету незнакомца оформила кредиты и перевела на чужие счета около 2 млн. рублей

10:10 | 06.12.2023 | Криминал

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Пенза, 6 декабря 2023. PenzaNews. Жительница Бессоновки Пензенской области 1972 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником Центробанка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась около 2 млн. рублей.

Жительница Бессоновки по совету незнакомца оформила кредиты и перевела на чужие счета около 2 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, звонивший посоветовал собеседнице самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«Женщина оформила кредиты в разных банках. После этого через оператора сотовой связи она перечислила все кредитные средства, а также личные сбережения на семь банковских счетов. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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