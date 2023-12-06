Пензенец обвиняется в покушении на убийство мужчины Криминал

Пенза, 6 декабря 2023. PenzaNews. 35-летний житель Пензы обвиняется в покушении на убийство мужчины.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, утром 3 декабря 2023 года в квартире на улице Бекешской в Пензе обвиняемый вместе с потерпевшим распивал спиртное. Через некоторое время злоумышленник вывел из квартиры приятеля, находившегося в состоянии опьянения, настаивая на том, чтобы тот пошел домой. В подъезде между мужчинами произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой обвиняемый нанес оппоненту один удар ножом в область шеи. После причинения ранения он скрылся с места преступления», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что 56-летнему пострадавшему своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь.

«Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказала собеседница агентства.