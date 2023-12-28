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Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке токарного станка и мотоцикла

12:16 | 28.12.2023 | Криминал

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Пенза, 28 декабря 2023. PenzaNews. 50-летний житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке токарного станка и мотоцикла через интернет.

Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке токарного станка и мотоцикла. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, на одной из торговых площадок в интернете мужчина увидел объявление о продаже токарного станка и оставил заявку, через некоторое время ему позвонил незнакомец, который представился продавцом, и пояснил, что упакованный станок будет доставлен транспортной компанией.

«После этого продавец предоставил фотографии товара и попросил перечислить оплату за него, на что заявитель согласился. С помощью мобильного банка мужчина перечислил на счет неизвестного лица 30 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что затем пензенцу вновь позвонил неизвестный и предложил приобрести мотоцикл, на что он также согласился.

«После оплаты всех покупок заявитель товары так и не получил, продавец перестал выходить на связь. Общая сумма ущерба составила 80 тыс. рублей. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ», — говорится в пресс-релизе.

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