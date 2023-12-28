Реальный срок грозит молодому пензенцу, который оплатил покупки чужой картой Криминал

Пенза, 28 декабря 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит 20-летнему жителю Пензы, который оплатил найденной банковской картой покупки в магазинах на сумму почти 9 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратилась девушка, которая потеряла карту, и сообщила о списании денег за покупки, которые она не совершала.

«Сотрудниками полиции был установлен 20-летний пензенец, подозреваемый в совершении кражи. Злоумышленник дал признательные показания. Он пояснил, что нашел банковскую карту на улице и вместо того, чтобы сообщить об этом в полицию, воспользовался ей», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».