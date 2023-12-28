Жительница Пензы по совету «сотрудника силовых структур» оформила несколько кредитов и перевела на чужой счет около 1,5 млн. рублей Криминал

Пенза, 28 декабря 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1971 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником силовых структур и сообщил, что мошенники на ее имя пытаются оформить кредит, а деньги планируют перечислить в поддержку запрещенных организаций, лишилась около 1,5 млн. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший под предлогом «предотвращения незаконных операций» посоветовал собеседнице опередить злоумышленников и самостоятельно получить кредит.

«Следуя инструкциям звонившего, женщина в трех банках оформила кредиты на сумму почти 1,5 млн. рублей. Затем, воспользовавшись банкоматом, она перечислила все деньги на банковскую карту, предоставленную злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».