Житель Сосновоборска, попавшийся на пьяной езде, получил 360 часов обязательных работ и лишился автомобиля Криминал

Пенза, 28 декабря 2023. PenzaNews. Суд назначил 23-летнему жителю Сосновоборска Пензенской области, который попался за рулем в нетрезвом виде, а до этого был привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования, 360 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года и конфисковал его автомобиль.

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«По делу установлено, что молодой человек, привлеченный в декабре 2022 года к административной ответственности за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, вечером 13 августа 2023 года сел за руль своего автомобиля «ВАЗ-21070» в состоянии опьянения и был задержан сотрудником ГИБДД в районе пруда в Сосновоборске», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что вину подсудимый признал и пояснил, что в тот день приехал на своем автомобиле на пруд, чтобы отдохнуть в компании знакомых, после употребления спиртного решил подогнать машину ближе к водоему, чтобы лучше было слышно музыку, однако при попытке съехать задним ходом с пригорка к пруду его остановили сотрудники ГИБДД.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 360 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя об обращении в собственность государства принадлежащего подсудимому автомобиля «ВАЗ-21070», использованного им при совершении преступления», — сказала собеседница агентства, уточнив, что приговор суда вступил в законную силу.