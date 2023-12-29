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Уголовное дело возбуждено против жителя Пензенского района, который незаконно хранил дома патроны

17:54 | 29.12.2023 | Криминал

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Пенза, 29 декабря 2023. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ возбуждено в отношении жителя Пензенского района, который незаконно хранил в своем доме патроны.

Уголовное дело возбуждено против жителя Пензенского района, который незаконно хранил дома патроны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками полиции была получена информация о том, что житель Пензенского района 1972 года рождения хранит у себя в доме боеприпасы. При проверке информация подтвердилась. В ходе обыска по месту проживания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли 14 патронов, которые были направлены на экспертизу. Согласно заключению эксперта, изъятые патроны являются охотничьими патронами, изготовленные промышленным способом. [...] Подозреваемый владельцем оружия не является», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что мужчина дал признательные показания.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сказано в тексте.

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