Житель Никольского района стал жертвой мошенничества при покупке морского контейнера Криминал

Пенза, 7 января 2024. PenzaNews. Житель Никольского района Пензенской области 1966 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке морского контейнера по объявлению в интернете.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в ходе переписки с незнакомцем мужчина договорился о сделке и доставке контейнера в десятидневный срок, после чего на его почту поступил договор поставки, в соответствии с которым он перечислил около 100 тыс. рублей.

В тексте добавляется, что после перевода денежных средств продавец перестал выходить на связь.

«О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.