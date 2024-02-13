В Пензе пенсионерка передала 220 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает дочери Криминал

Пенза, 13 февраля 2024. PenzaNews. 80-летняя жительница Пензы лишилась 220 тыс. рублей, поверив «сотруднику правоохранительных органов», который по телефону сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП и для урегулирования вопроса о возмещении ущерба и избежания уголовной ответственности необходимо через курьера передать деньги.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пенсионерка была напугана, поэтому взяла свои сбережения в размере 220 тыс. рублей и передала их курьеру. О том, что стала жертвой обмана, она поняла после того, как поговорила с дочерью», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».