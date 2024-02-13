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Пензенец обвиняется в причинении смерти знакомому

16:31 | 13.02.2024 | Криминал

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Пенза, 13 февраля 2024. PenzaNews. 36-летний житель Пензы обвиняется в причинении смерти знакомому.

Пензенец обвиняется в причинении смерти знакомому. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 7 января 2024 года в квартире дома на 4-м проезде 40 лет Октября в Пензе обвиняемый распивал спиртное со своим знакомым. Через некоторое время к ним пришел еще один приятель, с которым у злоумышленника произошел конфликт из-за малозначительного повода. В ходе возникшей ссоры обвиняемый нанес оппоненту не менее пяти ударов руками и ногами по голове и телу. После избиения потерпевший ушел из квартиры обвиняемого», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что 45-летний мужчина скончался через несколько дней в больнице от полученной травмы головы.

«По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказала собеседница агентства.

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