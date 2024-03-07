Уголовное дело возбуждено против жителя Пензенской области, который незаконно приобрел взрывчатое вещество Криминал

Пенза, 7 марта 2024. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Пензенской области, который незаконно приобрел взрывчатое вещество и хранил его в своем жилище. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

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«УФСБ России по Пензенской области совместно с УМВД [...] пресечена противоправная деятельность жителя региона 1969 года рождения. [...] В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленник незаконно приобрел взрывчатое вещество, которое хранил в своем жилище вплоть до момента его изъятия сотрудниками правоохранительных органов во время обыска», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено УМВД России по Пензенской области по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в сообщении.