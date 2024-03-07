10:34:02 Четверг, 7 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Уголовное дело возбуждено против жителя Пензенской области, который незаконно приобрел взрывчатое вещество

09:07 | 07.03.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 7 марта 2024. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Пензенской области, который незаконно приобрел взрывчатое вещество и хранил его в своем жилище. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

Уголовное дело возбуждено против жителя Пензенской области, который незаконно приобрел взрывчатое вещество. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«УФСБ России по Пензенской области совместно с УМВД [...] пресечена противоправная деятельность жителя региона 1969 года рождения. [...] В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленник незаконно приобрел взрывчатое вещество, которое хранил в своем жилище вплоть до момента его изъятия сотрудниками правоохранительных органов во время обыска», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено УМВД России по Пензенской области по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в сообщении.

Читайте также
В правительстве Пензенской области обсудили меры по обеспечению проведения весенних полевых работ В Лунинском районе мужчина угрожал убить жену сковородой
В Никольске опрокинулась легковушка, водитель погиб Житель Земетчинского района, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 280 часов обязательных работ и лишился автомобиля
Пензенец обвиняется в причинении смерти знакомому В Городищенском районе столкнулись грузовик и легковушка, пострадала женщина
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама