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Уголовное дело возбуждено против жителя Камешкирского района, который незаконно хранил порох

08:08 | 18.03.2024 | Криминал

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Пенза, 18 марта 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ возбуждено в отношении жителя Камешкирского района Пензенской области, который незаконно хранил в своем доме порох.

Уголовное дело возбуждено против жителя Камешкирского района, который незаконно хранил порох. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками ОМВД России по Камешкирскому району была получена информация о том, что местный житель 1947 года рождения незаконно хранит у себя в доме взрывчатые вещества. При проверке информация подтвердилась. По месту проживания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли металлическую банку с надписью «Порох». Изъятое было направлено для проведения экспертизы», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что, согласно заключению эксперта, изъятое вещество является порохом массой 230,7 грамма.

«Пенсионер пояснил, что порох он приобрел, когда имел разрешение на хранение и ношение оружия. После аннулирования лицензии порох он решил оставить у себя, при этом зная, что это незаконно. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», — сказано в тексте.

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