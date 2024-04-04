Наталья Симакина осуждена за незаконное предпринимательство и пособничество в мошенничестве при получении выплат Криминал

Пенза, 4 апреля 2024. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы вынесен приговор бывшему директору ООО «Доки 24/7» Наталье Симакиной, которая признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Суд установил, что в период с ноября 2012 года по июнь 2018 года Симакина, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, выражающейся в желании систематического незаконного извлечения дохода и получения прибыли, осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность по выдаче займов под залог недвижимости неопределенному кругу лиц. Граждане обращались в ООО «Доки 24/7», где заключали договоры займа под 7% в месяц (84% в год) под залог недвижимого имущества. После того как некоторые заемщики не могли в установленный договором срок исполнить свои обязательства по уплате процентов и возврату займа, Симакина в судебном порядке взыскивала долг по договору займа с обращением взыскания на заложенное имущество. В ходе исполнительного производства по результатам торгов имущество должников либо переходило в собственность Симакиной, либо реализовывалось с перечислением денежных средств на счет займодавцев», — говорится в сообщении, размещенном на сайте суда в четверг, 4 апреля.

Читайте также

В главном следственном управлении СКР завершено расследование дела в отношении Натальи Симакиной и еще четверых человек

В нем уточняется, что в результате преступных действий получен доход в виде возврата основного долга, оплаты процентов и неустойки, а также в виде перехода права собственности на объекты недвижимости, ранее принадлежавшие заемщикам, на общую сумму более 80 млн. рублей.

«Также Симакина оказала пособничество в хищении денежных средств в сумме более 1 млн. рублей по свидетельству вдовы ветерана Великой Отечественной войны на строительство или приобретение жилого помещения, чем был причинен ущерб министерству труда и социальной защиты Пензенской области», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в судебном заседании Наталья Симакина вину не признала.

«Согласно приговору суда, путем частичного сложения наказания по приговору Ленинского районного суда города Пензы от 28 ноября 2019 года Симакиной окончательно назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — указано в сообщении.