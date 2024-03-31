В главном следственном управлении СКР завершено расследование дела в отношении Натальи Симакиной и еще четверых человек Криминал

Москва, 31 марта 2024. PenzaNews. Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела в отношении Натальи Симакиной, Анастасии Коноговой, Игоря Ивлева, Ивана Волкова и Павла Будянского, которые в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» и п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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«Следствием установлено, что участники преступного сообщества, возглавляемого Симакиной, осуществляли в 2012–2018 годах на территории городов Москвы и Санкт-Петербурга, Пензенской, Московской и Ленинградской областей противоправную деятельность. Она была связана с хищением путем обмана денежных средств по принципу финансовой пирамиды с последующей легализацией похищенного в особо крупном размере. Кроме того, одному из участников преступной организации инкриминировано совершение незаконной банковской деятельности при осуществлении валютно-обменных операций», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, по версии следствия, Наталья Симакина совместно с другими фигурантами заключала договоры процентного займа, обещая выплачивать большие проценты, которые по факту получали только первые граждане за счет последующего внесения денежных средств другими людьми.

«В 2018 году выплаты по договорам процентного займа прекратились», — уточняется в тексте.

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В сообщении поясняется, что соучастники использовали для преступных целей подконтрольные организации — ООО «Инвест-Гарант» и другие.

«В результате мошеннических действий причинен имущественный ущерб 4 тыс. 276 гражданам на общую сумму более 2,8 млрд. рублей», — указано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что обвиняемые свою вину не признали.

«В обеспечение гражданских исков и возможной конфискации имущества по уголовному делу на денежные средства и имущество обвиняемых наложен арест. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.