Уголовное дело возбуждено против жителя Никольского района, который незаконно хранил дома шесть патронов Криминал

Пенза, 11 апреля 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222.2 УК РФ возбуждено в отношении жителя Никольского района Пензенской области, который незаконно хранил в доме шесть охотничьих патронов.

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«Сотрудниками МО МВД России «Никольский» была получена информация о том, что 39-летний местный житель незаконно хранит в доме боеприпасы. При проверке информация подтвердилась. По месту проживания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли металлическую коробку с шестью патронами», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что, согласно заключению эксперта, изъятые патроны являются охотничьими и пригодны для стрельбы.

«Мужчина [...] сообщил, что он не охотник, разрешение на оружие никогда не получал, а боеприпасы ему передал родственник в связи с переездом. О том, чтобы сдать патроны в полицию, он не подумал. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — сказано в тексте.