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В Земетчинском районе подросток стал жертвой мошенничества при покупке велоцикла

11:50 | 11.04.2024 | Криминал

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Пенза, 11 апреля 2024. PenzaNews. Несовершеннолетний житель Земетчинского района Пензенской области стал жертвой мошенничества при покупке велоцикла по объявлению в интернете.

В Земетчинском районе подросток стал жертвой мошенничества при покупке велоцикла. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился отец подростка и сообщил, что его сын договорился с продавцом о сделке, после чего с помощью мобильного банка перевел на неизвестный счет около 55 тыс. рублей, однако велоцикл так и не получил.

В пресс-релизе добавляется, что после перечисления средств продавец перестал выходить на связь.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. [...] Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — сказано в тексте.

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