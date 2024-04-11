В Земетчинском районе подросток стал жертвой мошенничества при покупке велоцикла Криминал

Пенза, 11 апреля 2024. PenzaNews. Несовершеннолетний житель Земетчинского района Пензенской области стал жертвой мошенничества при покупке велоцикла по объявлению в интернете.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился отец подростка и сообщил, что его сын договорился с продавцом о сделке, после чего с помощью мобильного банка перевел на неизвестный счет около 55 тыс. рублей, однако велоцикл так и не получил.

В пресс-релизе добавляется, что после перечисления средств продавец перестал выходить на связь.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. [...] Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — сказано в тексте.