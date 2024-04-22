В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту распространения интимных снимков местной жительницы Криминал

Пенза, 22 апреля 2024. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов», возбуждено в Пензенской области по факту распространения в соцсети интимных снимков местной жительницы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«В отдел полиции №5 УМВД России по городу Пензе с заявлением о преступлении обратилась 27-летняя жительница Пензенского района. Она рассказала, что с личной страницы популярной социальной сети были отправлены ее фотографии порнографического характера посредством рассылки, что дало возможность просмотра и копирования данных материалов другим пользователям. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Московской области — бывший возлюбленный заявительницы», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, по словам подозреваемого, после расставания с женщиной он решил возобновить отношения, но та отказалась, тогда он решил ей отомстить.

«Мужчина воспользовался паролем от личной страницы заявительницы», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.