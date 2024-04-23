В Пензенской области задержан житель Волгограда, оскорбивший участников СВО Криминал

Пенза, 23 апреля 2024. PenzaNews. Житель Волгограда, оскорбивший участников специальной военной операции, задержан в Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает «МВД медиа», ранее в ходе мониторинга интернета полицейские выявили видеозапись, на которой мужчина оскорбительно высказывается в адрес участников СВО. В результате оперативных мероприятий выяснили, что в ролике снимался 29-летний волгоградец.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в ходе проведенного экспертами ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области исследования было установлено, что видеозапись содержит признаки уголовно наказуемого деяния.

«По материалам полицейских следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»)», — сказала она.

Ирина Волк добавила, что во время доследственной проверки подозреваемый уехал в Пензу, где проживал в квартире, оформленной на чужое имя.

Она пояснила, что полицейские из Волгоградской и Пензенской областей во взаимодействии с сотрудниками управления ФСБ России по Пензенской области установили местонахождение мужчины и задержали его, в ближайшее время подозреваемый будет доставлен в Волгоград для проведения следственных действий.