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В Пензенской области подросток предстанет перед судом по обвинению в краже денег с чужого банковского счета

09:54 | 27.05.2024 | Криминал

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Пенза, 27 мая 2024. PenzaNews. 17-летний житель Городищенского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Пензенской области подросток предстанет перед судом по обвинению в краже денег с чужого банковского счета. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 12 марта 2024 года обвиняемый в салоне маршрутного транспортного средства, двигавшегося в город Городище, попросил у своей знакомой мобильный телефон. Получив телефон, в мобильном приложении банка он оформил на имя потерпевшей два кредита на общую сумму 33 тыс. рублей, после чего несовершеннолетний связался по телефону со своим знакомым, не осведомленным о его преступном умысле, перевел ему 29 тыс. рублей с банковской карты девушки и попросил его снять указанную сумму. После снятия денег молодой человек в тот же день передал их обвиняемому, которыми подросток распорядился по своему усмотрению», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что юноша признал свою вину и в ходе следствия в полном объеме возместил потерпевшей материальный ущерб.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением готовится к направлению в суд», — поясняется в тексте.

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