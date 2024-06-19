Жительница Пензенской области после общения с мошенником лишилась 1,2 млн. рублей Криминал

Пенза, 19 июня 2024. PenzaNews. Жительница Городищенского района Пензенской области 1981 года рождения лишилась 1,2 млн. рублей после телефонного общения с мошенником, который представился сотрудником службы безопасности банка.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, злоумышленник проинформировал собеседницу о якобы предпринимаемой некими лицами попытке оформить кредит на ее имя, предложил сделать это самостоятельно, после чего зачислить деньги на «безопасный счет».

«Заявительница, следуя инструкциям неизвестного, перечислила 1,2 млн. рублей на банковский счет, предоставленный злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.