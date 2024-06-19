В Пензе мужчина угрожал сыну убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 19 июня 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1972 года рождения угрожал своему сыну 1994 года рождения убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что сын осуждает его пристрастие к алкоголю. В день ссоры злоумышленник выпивал спиртное, из-за этого у него с сыном возник конфликт. Мужчина схватил заявителя за горло и начал его душить. Молодому человеку удалось вырваться из рук злоумышленника, после чего он обратился за помощью в полицию». — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемому грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.