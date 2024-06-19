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В Пензе мужчина угрожал сыну убийством, возбуждено уголовное дело

13:16 | 19.06.2024 | Криминал

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Пенза, 19 июня 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1972 года рождения угрожал своему сыну 1994 года рождения убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе мужчина угрожал сыну убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что сын осуждает его пристрастие к алкоголю. В день ссоры злоумышленник выпивал спиртное, из-за этого у него с сыном возник конфликт. Мужчина схватил заявителя за горло и начал его душить. Молодому человеку удалось вырваться из рук злоумышленника, после чего он обратился за помощью в полицию». — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемому грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.

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