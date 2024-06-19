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ФСБ предостерегла жителя Пензенской области о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления

14:20 | 19.06.2024 | Криминал

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Пенза, 19 июня 2024. PenzaNews. Официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности», объявлено жителю Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ России.

ФСБ предостерегла жителя Пензенской области о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Пензенской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность жителя Пензенской области 2000 года рождения, причастного к созданию условий к совершению преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК России «Содействие террористической деятельности». Установлено, что злоумышленник высказывал намерение осуществлять финансирование лиц, участвующих в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, действий по реализации замысла не осуществил», — сказано в пресс-релизе.

«На основании п. «г. 2» ч. 1 ст. 13 и ст. 13.1 федерального закона №40-ФЗ от 3 апреля 1995 года «О Федеральной службе безопасности» указанному лицу объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК России», — добавляется в тексте.

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