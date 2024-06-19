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В Мокшане завершено расследование дела о причинении смерти мужчине, тело которого было закопано в помещении с земляным полом

15:31 | 19.06.2024 | Криминал

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Пенза, 19 июня 2024. PenzaNews. Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению жителя Мокшанского района Пензенской области в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью родственника, повлекшем по неосторожности его смерть.

В Мокшане завершено расследование дела о причинении смерти мужчине, тело которого было закопано в помещении с земляным полом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 19 марта 2024 года в рабочем поселке Мокшан между обвиняемым и его родственником в процессе распития спиртного произошел конфликт, сопровождавшийся взаимными оскорблениями, в ходе которого мужчина нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по голове и телу. 49-летний потерпевший скончался на месте происшествия от тупой травмы груди и живота. Осознав, что совершил, обвиняемый решил скрыть следы преступления. С этой целью он переместил тело погибшего в неотапливаемое помещение с земляным полом в своем доме, где через несколько дней закопал его», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что тело погибшего было обнаружено в апреле сотрудниками полиции, которые начали устанавливать его местонахождение, проверяя сообщение о другом преступлении.

«Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал. Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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