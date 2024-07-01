Жительница Пачелмского района лишилась около 800 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику Криминал

Пенза, 1 июля 2024. PenzaNews. Жительница Пачелмского района Пензенской области 1967 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась около 800 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, звонивший посоветовал собеседнице самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям звонившего, она оформила кредит в банке, после чего перечислила почти 800 тыс. рублей на банковский счет, указанный звонившим. Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».