В Неверкинском районе мужчина угрожал убить супругу вилами Криминал

Пенза, 2 июля 2024. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено ранее судимому жителю Неверкинского района Пензенской области 1961 года рождения, который угрожал убить супругу вилами.

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«В ОМВД России по Неверкинскому району поступило заявление от 51-летней местной жительницы. [...] В ходе опроса заявительницы установлено, что ее муж находился в состоянии алкогольного опьянения. Женщина высказала мужу свое недовольство, [...] супруг разозлился на высказывания супруги, после чего между ними возник конфликт. Мужчина схватил вилы и стал угрожать ей убийством», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что на совершение преступления его толкнуло злоупотребление алкоголем.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ», — сказано в тексте.