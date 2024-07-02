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Житель Кузнецка похитил бытовую технику у своего отца

10:01 | 02.07.2024 | Криминал

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Пенза, 2 июля 2024. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области 1968 года рождения похитил у своего отца телевизор и микроволновую печь, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Житель Кузнецка похитил бытовую технику у своего отца. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по городу Кузнецку обратился местный житель 1938 года рождения. Пенсионер рассказал, что по прибытии домой обнаружил пропажу телевизора и микроволновой печи. Стоимость похищенного составляет почти 6 тыс. рублей. Сотрудники полиции установили, что к совершению данного преступления причастен сын заявителя. [...] Похищенную технику злоумышленник сдал в комиссионный магазин. Вырученные денежные средства он потратил на алкоголь», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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