Житель Кузнецка похитил бытовую технику у своего отца Криминал

Пенза, 2 июля 2024. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области 1968 года рождения похитил у своего отца телевизор и микроволновую печь, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«В ОМВД России по городу Кузнецку обратился местный житель 1938 года рождения. Пенсионер рассказал, что по прибытии домой обнаружил пропажу телевизора и микроволновой печи. Стоимость похищенного составляет почти 6 тыс. рублей. Сотрудники полиции установили, что к совершению данного преступления причастен сын заявителя. [...] Похищенную технику злоумышленник сдал в комиссионный магазин. Вырученные денежные средства он потратил на алкоголь», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.