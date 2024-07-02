15:31:56 Вторник, 2 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе пенсионер лишился более 1,4 млн. рублей, поверив телефонному мошеннику

12:40 | 02.07.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 2 июля 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1953 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником силового ведомства и сообщил, что по его счету происходят подозрительные операции, лишился более 1,4 млн. рублей.

В Пензе пенсионер лишился более 1,4 млн. рублей, поверив телефонному мошеннику. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, для «предотвращения мошеннических действий» незнакомец посоветовал пенсионеру перевести сбережения на «безопасный счет».

«Заявитель поверил звонившему и, следуя его инструкциям, перечислил на расчетный счет, который продиктовал собеседник, все имевшиеся у него накопления. Позже заявитель понял, что его обманул мошенник. Общий размер ущерба составил более 1,4 млн. рублей», — говорится в пресс-релизе.

В нем указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Читайте также
Житель Кузнецка похитил бытовую технику у своего отца В Неверкинском районе мужчина угрожал убить супругу вилами
Подросток-мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой в Кузнецке Жителю Кузнецка грозит до двух лет лишения свободы за кражу велосипеда
До двух лет лишения свободы может получить житель Наровчатского района, угрожавший бывшей супруге убийством Пензенцу грозит реальный срок за хищение продуктов питания из магазина
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама