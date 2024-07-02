В Пензе пенсионер лишился более 1,4 млн. рублей, поверив телефонному мошеннику Криминал

Пенза, 2 июля 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1953 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником силового ведомства и сообщил, что по его счету происходят подозрительные операции, лишился более 1,4 млн. рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, для «предотвращения мошеннических действий» незнакомец посоветовал пенсионеру перевести сбережения на «безопасный счет».

«Заявитель поверил звонившему и, следуя его инструкциям, перечислил на расчетный счет, который продиктовал собеседник, все имевшиеся у него накопления. Позже заявитель понял, что его обманул мошенник. Общий размер ущерба составил более 1,4 млн. рублей», — говорится в пресс-релизе.

В нем указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».