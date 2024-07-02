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Завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего работника дорожно-строительной организации в коммерческом подкупе

15:40 | 02.07.2024 | Криминал

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Пенза, 2 июля 2024. PenzaNews. 48-летний житель Пензы, работавший в дорожно-строительной организации, предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп».

Завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего работника дорожно-строительной организации в коммерческом подкупе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая, уголовное дело было расследовано отделом по расследованию особо важных дел при взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ.

«По данным следствия, в феврале 2023 года в городе Пензе начальник отдела материально-технического снабжения общества с ограниченной ответственностью предложил представителю коммерческой организации передать ему денежное вознаграждение в размере 1 млн. рублей за заключение договоров поставок в рамках исполнения государственного контракта на строительство объекта дорожно-строительной организацией. После достигнутой договоренности между организациями был заключен договор поставки. В феврале 2024 года во время передачи денежных средств начальнику отдела материально-технического снабжения общества противоправные действия последнего были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Денежные средства следователем изъяты в ходе осмотра места происшествия», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, по ходатайству следователя судом наложен арест на принадлежащий обвиняемому автомобиль стоимостью 1,4 млн. рублей, вину мужчина признал.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавила Татьяна Махницкая.

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