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В Пензенской области сотрудница филиала ППК «Роскадастр» обвиняется в неправомерном доступе к компьютерной информации

10:01 | 09.07.2024 | Криминал

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Пенза, 9 июля 2024. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность сотрудницы филиала ППК «Роскадастр», обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

В Пензенской области сотрудница филиала ППК «Роскадастр» обвиняется в неправомерном доступе к компьютерной информации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В процессе оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлено, что злоумышленница при выполнении служебных обязанностей неоднократно осуществляла неправомерный доступ к сведениям ограниченного пользования — персональным данным собственников объектов недвижимости, которые передавала третьим лицам. Уголовное дело по ч. 3 ст. 272 Уголовного кодекса России возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области», — сообщила официальный представитель регионального УФСБ Елена Майкова.

Она добавила, что материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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