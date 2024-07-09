В Пензенской области сотрудница филиала ППК «Роскадастр» обвиняется в неправомерном доступе к компьютерной информации Криминал

Пенза, 9 июля 2024. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность сотрудницы филиала ППК «Роскадастр», обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

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«В процессе оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлено, что злоумышленница при выполнении служебных обязанностей неоднократно осуществляла неправомерный доступ к сведениям ограниченного пользования — персональным данным собственников объектов недвижимости, которые передавала третьим лицам. Уголовное дело по ч. 3 ст. 272 Уголовного кодекса России возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области», — сообщила официальный представитель регионального УФСБ Елена Майкова.

Она добавила, что материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.