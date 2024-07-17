Жительница Пензы после общения с мошенницей лишилась более 2,2 млн. рублей Криминал

Пенза, 17 июля 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1971 года рождения лишилась более 2,2 млн. рублей после общения с мошенницей.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, злоумышленница позвонила женщине в мессенджере и предупредила о якобы происходящих по ее счетам подозрительных операциях.

«Звонившая предложила заявительнице перечислить деньги на «безопасный счет». [...] Послушав советы собеседницы, женщина сняла свои сбережения и перевела их на несколько банковских счетов, предоставленных звонившей. Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана. Общий размер ущерба составил более 2,2 млн. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».