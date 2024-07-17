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Житель Башмаковского района подозревается в незаконном изготовлении боеприпасов

12:24 | 17.07.2024 | Криминал

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Пенза, 17 июля 2024. PenzaNews. Житель Башмаковского района Пензенской области 1988 года рождения подозревается в незаконном изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Житель Башмаковского района подозревается в незаконном изготовлении боеприпасов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По месту проживания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли девять патронов, которые впоследствии были направлены на экспертизу. Согласно заключению эксперта, изъятое является охотничьими патронами 16 калибра», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, по словам мужчины, летом 2023 года во время рыбалки он нашел порох и гильзы, после чего изготовил патроны.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — отмечается в тексте.

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