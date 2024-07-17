В отношении жителя Пензенской области возбуждено дело о государственной измене Криминал

Пенза, 17 июля 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена» возбуждено в отношении жителя Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

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«УФСБ России по Пензенской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Пензенской области 2002 года рождения. [...] Установлено, что злоумышленник, придерживаясь оппозиционных и антироссийских взглядов, в феврале 2022 года с принадлежащего ему банковского счета осуществил перевод денежных средств в украинский банк, указав в целях перевода: «Пожертвование», а в комментариях к переводу: «Благотворительное пожертвование на Вооруженные силы Украины», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

В тексте указано также, что в настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности обвиняемого и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.