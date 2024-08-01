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Вступил в силу приговор жителю Пензенского района, по вине которого трактор без водителя наехал на мужчину

18:15 | 01.08.2024 | Криминал

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Пенза, 1 августа 2024. PenzaNews. 33-летний житель Пензенского района Пензенской области, из-за действий которого трактор без водителя наехал на мужчину в Золотаревке, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», приговор вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Вступил в силу приговор жителю Пензенского района, по вине которого трактор без водителя наехал на мужчину. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что днем 23 марта 2024 года в поселке Золотаревка Пензенского района осужденный, не имея права управления транспортным средством, решил завести находящийся в его пользовании трактор марки Т-40А. Забыв, что ранее оставил коробку переключения передач в положении включенной первой скорости, стоя около трактора, с помощью замка зажигания он запустил двигатель, вследствие чего произошло самопроизвольное неконтролируемое движение транспортного средства в направлении потерпевшего, стоявшего перед ним. В результате удара передней частью трактора в область груди мужчина упал на бревна. От полученной травмы грудной клетки со множественными переломами ребер 58-летний потерпевший скончался дома 25 марта 2024 года», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что свою вину житель Пензенского района признал.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы», — уточняется в тексте.

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