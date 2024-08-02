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Житель Пензы перевел мошеннику более 4,7 млн. рублей

12:03 | 02.08.2024 | Криминал

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Пенза, 2 августа 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1975 года рождения лишился более 4,7 млн. рублей после общения с телефонным мошенником.

Житель Пензы перевел мошеннику более 4,7 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, мужчине позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, что некие лица пытаются оформить кредит на его имя.

«Для предотвращения незаконных операций собеседник убедил заявителя оформить кредит самостоятельно и перечислить его на «безопасный счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, следуя инструкциям злоумышленника, житель Пензы перевел на чужой счет заемные средства и собственные сбережения, а через некоторое время осознал обман.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении данного преступления», — поясняется в тексте.

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