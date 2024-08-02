В Пензенской области подросток, пытавшийся заказать интимные услуги, перевел мошенникам почти 600 тыс. рублей Криминал

Пенза, 2 августа 2024. PenzaNews. Несовершеннолетний житель Пензенской области, пытавшийся заказать интимные услуги, перевел мошенникам почти 600 тыс. рублей, после чего рассказал о произошедшем матери, которая обратилась в полицию.

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«В сети интернет он нашел подходящее объявление и позвонил по указанному номеру. Ему ответила девушка, после разговора с которой он перечислил необходимую сумму для внесения предоплаты», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В нем добавляется, что спустя некоторое время с юношей связался незнакомец, который потребовал перевести деньги для устранения сбоя в системе, якобы произошедшего по вине подростка после его звонка.

«Затем под различными предлогами злоумышленник убедил его осуществить еще несколько денежных переводов», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».