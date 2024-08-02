20:54:28 Пятница, 2 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области подросток, пытавшийся заказать интимные услуги, перевел мошенникам почти 600 тыс. рублей

14:12 | 02.08.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 2 августа 2024. PenzaNews. Несовершеннолетний житель Пензенской области, пытавшийся заказать интимные услуги, перевел мошенникам почти 600 тыс. рублей, после чего рассказал о произошедшем матери, которая обратилась в полицию.

В Пензенской области подросток, пытавшийся заказать интимные услуги, перевел мошенникам почти 600 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В сети интернет он нашел подходящее объявление и позвонил по указанному номеру. Ему ответила девушка, после разговора с которой он перечислил необходимую сумму для внесения предоплаты», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В нем добавляется, что спустя некоторое время с юношей связался незнакомец, который потребовал перевести деньги для устранения сбоя в системе, якобы произошедшего по вине подростка после его звонка.

«Затем под различными предлогами злоумышленник убедил его осуществить еще несколько денежных переводов», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Читайте также
В Никольском районе пенсионерка использовала поддельное водительское удостоверение Вступил в силу приговор жителю Пензенского района, по вине которого трактор без водителя наехал на мужчину
В Заре близится к завершению строительство одного из домов для переселенцев В Пензе водитель кроссовера сбил ребенка
В хирургическом отделении пензенской областной больницы отремонтированы две операционные В Сосновоборском районе ликвидирован лесной пожар
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама