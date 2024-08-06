Жительница Пензы перевела незнакомцу более 1 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях Криминал

Пенза, 6 августа 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1972 года рождения по совету незнакомца перевела более 1 млн. рублей на чужой счет в надежде заработать на инвестициях.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, в мессенджере женщине поступило предложение получить дополнительный доход путем инвестирования денежных средств.

«Собеседник пояснил, что для заработка необходимо сначала вложить денежные средства. [...] Заявительница несколькими переводами перечислила на предоставленный собеседником банковский счет более 1 млн. рублей. [...] После неоднократных попыток вывести свои средства женщина поняла, что стала жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».