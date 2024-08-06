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В Тамалинском районе мужчина угрожал убить мать сковородой

11:12 | 06.08.2024 | Криминал

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Пенза, 6 августа 2024. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет может быть назначено жителю Тамалинского района Пензенской области 1998 года рождения, который угрожал убить мать сковородой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Тамалинском районе мужчина угрожал убить мать сковородой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе опроса заявительницы участковым уполномоченным полиции было установлено, что в день совершения преступления в ее доме сыновья распивали спиртные напитки. [...] Между братьями произошла ссора. Женщина пыталась разрешить их конфликт. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, один из сыновей заявительницы стал угрожать ей убийством сковородой. После этого женщина сообщила о случившемся в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчина дал признательные показания.

«Он рассказал, что на совершение преступления его толкнуло злоупотребление алкоголем», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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