В Тамалинском районе мужчина угрожал убить мать сковородой Криминал

Пенза, 6 августа 2024. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет может быть назначено жителю Тамалинского района Пензенской области 1998 года рождения, который угрожал убить мать сковородой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«В ходе опроса заявительницы участковым уполномоченным полиции было установлено, что в день совершения преступления в ее доме сыновья распивали спиртные напитки. [...] Между братьями произошла ссора. Женщина пыталась разрешить их конфликт. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, один из сыновей заявительницы стал угрожать ей убийством сковородой. После этого женщина сообщила о случившемся в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчина дал признательные показания.

«Он рассказал, что на совершение преступления его толкнуло злоупотребление алкоголем», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».