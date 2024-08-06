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Заключен под стражу житель Лопатинского района, обвиняемый в убийстве родственника

16:10 | 06.08.2024 | Криминал

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Пенза, 6 августа 2024. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана судом по ходатайству следователя в отношении 68-летнего жителя Лопатинского района Пензенской области, который обвиняется в убийстве родственника. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Заключен под стражу житель Лопатинского района, обвиняемый в убийстве родственника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, ночью 27 июля 2024 года в селе Китунькино Лопатинского района обвиняемый распивал спиртное со своим родственником. Через некоторое время между мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. Повалив потерпевшего на спину, обвиняемый нанес ему несколько ударов руками, после чего схватил нож и не менее пяти раз ударил родственника в область грудной клетки и спины. От полученных ранений 65-летний мужчина скончался на месте происшествия», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после совершения убийства обвиняемый направился к соседке и попросил ее вызвать скорую помощь.

«Прибывшие медицинские работники констатировали смерть мужчины», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что вину в совершении инкриминируемого деяния житель Лопатинского района признал.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного убийства и закрепление доказательственной базы», — поясняется в пресс-релизе.

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