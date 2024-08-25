В Пензенской области вынесен приговор группе лиц за похищение и незаконное лишение свободы граждан Криминал

Пенза, 25 августа 2024. PenzaNews. Суд в Пензенской области вынес приговор группе лиц за похищение и незаконное лишение свободы граждан: четверым назначены сроки от 2,5 до 4 лет с отбыванием в колонии строгого режима, один осужденный получил условный срок, еще один освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

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«Следствием и судом установлено, что с февраля 2018 года по ноябрь 2021 года осужденные под видом сотрудников реабилитационных центров по оказанию услуг для лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, из корыстной заинтересованности похищали, незаконно лишали их свободы и удерживали в помещениях, расположенных в городе Каменке и Пачелмском районе. При этом организация, зарегистрированная соучастниками преступлений под видом реабилитации больных, не имела лицензии на медицинскую деятельность, ее работники не обладали специальными познаниями в области выявления, лечения и профилактики алкогольной, наркотической или иной зависимости, не имели необходимого медицинского образования, в самих реабилитационных центрах отсутствовали специализированные стационары. Фигуранты уголовного дела применяли к удерживаемым в центрах лицам насилие и угрозы применения насилия, оказывали на них моральное и психологическое давление», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в рамках расследования уголовного дела потерпевшими от преступных действий осужденных признаны 12 человек.

«Приговором суда четверым осужденным назначены наказания в виде лишения свободы сроком от 2 лет 6 месяцев до 4 лет с отбыванием в колонии строгого режима, они взяты под стражу в зале суда; одному из соучастников — 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев; еще один осужденный освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в пресс-релизе.