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В Сердобском районе мужчина, пытавшийся заказать интимные услуги, лишился более 100 тыс. рублей

13:34 | 25.08.2024 | Криминал

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Пенза, 25 августа 2024. PenzaNews. Житель Сердобского района Пензенской области 2001 года рождения, пытавшийся заказать интимные услуги, стал жертвой мошенничества и лишился более 100 тыс. рублей.

В Сердобском районе мужчина, пытавшийся заказать интимные услуги, лишился более 100 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, мужчина просматривал в интернете сайты с предложением интимных услуг и оставлял заявки.

«Через некоторое время ему на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился администратором сайта и пояснил, что по вине собеседника произошел сбой. [...] Для устранения ошибок звонивший потребовал перечислить более 80 тыс. рублей якобы для восстановления работы сайта. Собеседник убедил заявителя, что оформит возврат денежных средств заявителя после разблокировки сайта. [...] Через некоторое время незнакомец убедил заявителя осуществить еще несколько денежных переводов», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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