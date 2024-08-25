В Сердобском районе мужчина, пытавшийся заказать интимные услуги, лишился более 100 тыс. рублей Криминал

Пенза, 25 августа 2024. PenzaNews. Житель Сердобского района Пензенской области 2001 года рождения, пытавшийся заказать интимные услуги, стал жертвой мошенничества и лишился более 100 тыс. рублей.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, мужчина просматривал в интернете сайты с предложением интимных услуг и оставлял заявки.

«Через некоторое время ему на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился администратором сайта и пояснил, что по вине собеседника произошел сбой. [...] Для устранения ошибок звонивший потребовал перечислить более 80 тыс. рублей якобы для восстановления работы сайта. Собеседник убедил заявителя, что оформит возврат денежных средств заявителя после разблокировки сайта. [...] Через некоторое время незнакомец убедил заявителя осуществить еще несколько денежных переводов», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».