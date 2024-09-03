Иван Белозерцев лишен наград Пензенской области Криминал

Пенза, 3 сентября 2024. PenzaNews. Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, получивший 12 лет колонии строгого режима по делу о взятках, лишен наград региона, в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда.

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«Лишить Белозерцева Ивана Александровича ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени и медали ордена «За заслуги перед Пензенской области», — говорится в распоряжении, которое глава региона Олег Мельниченко подписал в минувший понедельник, 2 сентября.

Из него следует, что данных наград Иван Белозерцев был удостоен весной 2015 году.

Помимо этого, экс-губернатор лишен поощрений, которыми был отмечен в 2008 и 2003 годах.

«Лишить Белозерцева Ивана Александровича почетной грамоты губернатора Пензенской области и благодарности губернатора Пензенской области», — сказано в указе, который Олег Мельниченко также подписал 2 сентября.