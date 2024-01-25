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ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ О ВЗЯТКАХ Белозерцев получил 12 лет, Шпигель — 11, супруга Шпигеля и Колосков — по 8,5, Марков и Федотов — по 7,5

Белозерцев получил 12 лет колонии строгого режима по делу о взятках, Шпигель приговорен к 11 годам

15:59 | 25.01.2024 | Криминал

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Пенза, 25 января 2024. PenzaNews. Измайловский суд Москвы назначил экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву 12 лет колонии строгого режима по делу о взятках, бывший сенатор, председатель совета директоров ООО «Биотэк» Борис Шпигель приговорен к 11 годам.

Белозерцев получил 12 лет колонии строгого режима по делу о взятках, Шпигель приговорен к 11 годам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Назначить Шпигелю срок наказания в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, назначить Белозерцеву общий срок наказания в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — огласила приговор судья Екатерина Степина.

Как сообщает ТАСС, подсудимым также назначены штрафы в размере более 450 млн. рублей каждому.

Кроме того, Ивану Белозерцеву запрещено занимать должности в органах государственной власти на срок 10 лет.

Оба подсудимых лишены госнаград.

Борис Шпигель признан виновным в даче взятки в особо крупном размере, Иван Белозерцев — в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Ранее гособвинитель просил приговорить Ивана Белозерцева к 13 годам колонии, Бориса Шпигеля — к 12 годам.

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Суд также назначил наказания и остальным фигурантам уголовного дела о взятках.

Евгения Шпигель — супруга Бориса Шпигеля — получила 8,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 млн. рублей. Она признана виновной в даче взятки в особо крупном размере.

Генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков получил 8,5 лет колонии общего режима. Также он должен заплатить штраф в размере 60 млн. рублей. Суд признал его виновным в даче особо крупной взятки.

Бывший водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и бывший заместитель руководителя этого же представительства Федор Федотов признаны виновными в посредничестве во взяточничестве. Им назначено по 7,5 лет лишения свободы.

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