Мосгорсуд оставил без изменения приговор Белозерцеву, Шпигелю и другим фигурантам дела о взятках Криминал

Пенза, 30 августа 2024. PenzaNews. Мосгорсуд оставил без изменения приговор Измайловского районного суда Москвы экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, бывшему сенатору, председателю совета директоров ООО «Биотэк» Борису Шпигелю и другим фигурантам дела о взятках, а апелляционные жалобы осужденных — без удовлетворения. Об этом сообщает ТАСС.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

25 января 2024 года Измайловский районный суд Москвы приговорил Ивана Белозерцева и Бориса Шпигеля к 12 и 11 годам лишения свободы соответственно с отбыванием в колонии строгого режима. Им также были назначены штрафы в размере более 450 млн. рублей каждому. Кроме того, Ивану Белозерцеву запрещено занимать должности в органах государственной власти на срок 10 лет. Оба лишены госнаград.

Борис Шпигель признан виновным в даче взятки в особо крупном размере, Иван Белозерцев — в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Читайте также

Апелляция признала законным решение суда о взыскании с Белозерцева, Шпигеля и других соответчиков более 8 млрд. рублей

Евгения Шпигель — супруга Бориса Шпигеля — получила 8,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 млн. рублей. Она признана виновной в даче взятки в особо крупном размере.

Генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков получил 8,5 лет колонии общего режима. Также он должен заплатить штраф в размере 60 млн. рублей. Суд признал его виновным в даче особо крупной взятки.

Бывший водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и бывший заместитель руководителя этого же представительства Федор Федотов признаны виновными в посредничестве во взяточничестве. Им назначено по 7,5 лет лишения свободы.