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Уголовное дело возбуждено против жителя Пензы, который незаконно хранил порох

09:28 | 04.09.2024 | Криминал

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Пенза, 4 сентября 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ возбуждено в отношении жителя Пензы, который незаконно хранил в своей квартире порох.

Уголовное дело возбуждено против жителя Пензы, который незаконно хранил порох. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области совместно с сотрудниками отдела полиции №4 УМВД России по городу Пензе была получена информация о том, что местный житель 1972 года рождения незаконно хранит в своей квартире взрывчатые вещества. При проверке информация подтвердилась. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли металлическую банку с сыпучим веществом и полиэтиленовый пакет с содержимым внутри. Изъятое было направлено для проведения экспертизы», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что, согласно заключению эксперта, изъятое вещество является порохом массой 177,4 грамма.

«Злоумышленник дал признательные показания. С его слов, рюкзак с взрывчатым веществом он нашел во время охоты. Находку мужчина решил оставить у себя, при этом зная, что это незаконно. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», — сказано в тексте.

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