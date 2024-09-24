Ущерб от противоправных действий главы Бессоновского района составил более 1,6 млн. рублей — СКР Криминал

Пенза, 24 сентября 2024. PenzaNews. Имущественный ущерб бюджету муниципального образования от противоправных действий главы Бессоновского района Пензенской области Александра Воронкова, который незаконно организовал передачу в собственность 8 земельных участков подконтрольному лицу с целью их дальнейшего переоформления в свою пользу, составил более 1,6 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«В отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области в отношении главы Бессоновского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления). Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Пензенской области. По данным следствия, не позднее 15 мая 2024 года глава Бессоновского района решил незаконно завладеть земельными участками в селе Бессоновка. С этой целью он организовал незаконную передачу в собственность 8 земельных участков общей площадью более 4 тыс. кв. метров подконтрольному ему лицу без проведения конкурсных процедур. В дальнейшем планировалась передача земельных участков в собственность подозреваемого. В результате совершения им противоправных действий бюджету муниципального образования причинен имущественный ущерб на сумму более 1,6 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения должностного преступления и закрепление доказательственной базы.