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Под Пензой мужчина по совету незнакомки оформил кредиты и перевел около 2 млн. рублей на «безопасный счет»

09:22 | 30.09.2024 | Криминал

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Пенза, 30 сентября 2024. PenzaNews. Житель Пензенского района Пензенской области 1973 года рождения по совету незнакомки, выдавшей себя за сотрудницу службы безопасности банка, оформил кредиты и перевел около 2 млн. рублей на «безопасный счет». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Под Пензой мужчина по совету незнакомки оформил кредиты и перевел около 2 млн. рублей на «безопасный счет». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Позже заявитель понял, что его обманули мошенники, и обратился с заявлением в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении данного преступления», — добавляется в тексте.

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