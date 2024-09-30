Под Пензой мужчина по совету незнакомки оформил кредиты и перевел около 2 млн. рублей на «безопасный счет» Криминал

Пенза, 30 сентября 2024. PenzaNews. Житель Пензенского района Пензенской области 1973 года рождения по совету незнакомки, выдавшей себя за сотрудницу службы безопасности банка, оформил кредиты и перевел около 2 млн. рублей на «безопасный счет». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Позже заявитель понял, что его обманули мошенники, и обратился с заявлением в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении данного преступления», — добавляется в тексте.