Жительница Заречного по совету незнакомки оформила кредиты и перевела на чужой счет более 1,8 млн. рублей Криминал

Пенза, 24 ноября 2024. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1973 года рождения после телефонного общения с незнакомкой, которая представилась сотрудницей Росфинмониторинга и сообщила, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась более 1,8 млн. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, звонившая посоветовала собеседнице опередить злоумышленников, самостоятельно получить кредиты, а затем погасить их, переведя деньги на «безопасный счет».

«Выполнив все инструкции звонившей, женщина перечислила на указанный банковский счет более 1,8 млн. рублей. Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».