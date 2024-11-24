20:03:16 Воскресенье, 24 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензы получил 6,5 лет колонии строгого режима за покушение на убийство и грабеж

12:24 | 24.11.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 24 ноября 2024. PenzaNews. Житель Пензы приговорен к 6,5 годам колонии строгого режима за покушение на убийство и грабеж. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

Житель Пензы получил 6,5 лет колонии строгого режима за покушение на убийство и грабеж. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 15 августа 2024 года потерпевший в компании знакомых находился на улице Куйбышева в городе Пензе. Осужденный, находившийся в состоянии опьянения, подошел к ним и попросил сигареты и спиртное. Потерпевший отказал ему и попросил уйти. Фигурант уголовного дела ушел, через некоторое время вернулся и нанес потерпевшему не менее двух ударов ножом в область грудной клетки. В результате его преступных действий мужчине причинен тяжкий вред здоровью. Умысел, направленный на совершение убийства, не был доведен [осужденным] до конца, поскольку его действия были пресечены одним из знакомых потерпевшего, и пострадавшему была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь. После совершения покушения на убийство мужчина открыто похитил бутылку спиртного, принадлежащую женщине из той же компании», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства мужчина содержался под стражей, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, угон, убийство и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — добавляется в тексте.

Читайте также
Жительница Заречного по совету незнакомки оформила кредиты и перевела на чужой счет более 1,8 млн. рублей В Пензе пенсионерка госпитализирована после падения в троллейбусе
Полиция разыскивает водителя, который сбил ребенка на улице Дружбы в Пензе В Пензенской области ожидаются порывы ветра до 21 метра в секунду
В Нижнеломовском районе водитель автомобиля «Volkswagen Jetta» насмерть сбил пешехода В Пензе мужчина госпитализирован после наезда легковушки
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама