Житель Пензы получил 6,5 лет колонии строгого режима за покушение на убийство и грабеж Криминал

Пенза, 24 ноября 2024. PenzaNews. Житель Пензы приговорен к 6,5 годам колонии строгого режима за покушение на убийство и грабеж. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 15 августа 2024 года потерпевший в компании знакомых находился на улице Куйбышева в городе Пензе. Осужденный, находившийся в состоянии опьянения, подошел к ним и попросил сигареты и спиртное. Потерпевший отказал ему и попросил уйти. Фигурант уголовного дела ушел, через некоторое время вернулся и нанес потерпевшему не менее двух ударов ножом в область грудной клетки. В результате его преступных действий мужчине причинен тяжкий вред здоровью. Умысел, направленный на совершение убийства, не был доведен [осужденным] до конца, поскольку его действия были пресечены одним из знакомых потерпевшего, и пострадавшему была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь. После совершения покушения на убийство мужчина открыто похитил бутылку спиртного, принадлежащую женщине из той же компании», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства мужчина содержался под стражей, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, угон, убийство и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — добавляется в тексте.